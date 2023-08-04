Москва, 4 августа, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Соответствующий документ опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

В частности, закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Налоговая база при этом будет рассчитываться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

Как говорится в документе, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В феврале 2023 года министр финансов Антон Силуанов сообщал, что в ведомстве прорабатывают механизм для того, чтобы крупный бизнес сделал единоразовый взнос в государственный бюджет. Он отметил, что ожидаемая сумма сбора от такого взноса составит 300 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня правительство внесло в Госдуму на рассмотрение проект закона о дополнительном налоге на сверхприбыль. В документе отмечалось, что в случае досрочной уплаты размер сборов составит 5%.

Совет Федерации одобрил этот закон 18 июля. Среди прочего он предусматривает категории организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Среди них предприятия малого и среднего бизнеса, организации — плательщики единого сельхозналога, организации, созданные после 1 января 2021 года, иностранные организации, начавшие деятельность в России через постоянные представительства после 1 января 2021 года, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля.