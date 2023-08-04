Киев, 4 августа, 2023, 23:21 — ИА Регнум. На Украине вечером 4 августа вслед за Харьковской областью серия взрывов прозвучала в Сумской области. Об этом написало издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM

Взрывы последовали после объявления в регионе воздушной тревоги. Подробности и комментарии местных властей не приводятся.

Воздушная тревога также была объявлена в Полтавской области.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим направил 13 беспилотных летательных аппаратов в Крым, чтобы совершить террористическую атаку. Все они сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения передового командного пункта группировки «Центр» заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения при выбивании ВСУ с позиций.