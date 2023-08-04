Москва, 4 августа, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения передового командного пункта группировки «Центр» заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения при выбивании ВСУ с позиций. Об этом 4 августа сообщили в российском оборонном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих», — отметил Шойгу.

Отмечается, что министр обороны проверил пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров, которые рассказали о текущей обстановке, действиях противника и выполнении российскими войсками боевых задач.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу осмотрел в зоне СВО шведскую боевую машину пехоты CV-90, захваченную в бою.

Данная БМП поступила на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году. Российские военные вывели её из строя выстрелом из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7, после чего отступающие украинские бойцы бросили машину.