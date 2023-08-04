Киев, 4 августа, 2023, 22:55 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 4 августа сирены предупредили население об опасности с воздуха в четырёх областях.

SERGEY KOZLOV/ЕРА/ТАСС

По данным официального ресурса для оповещения населения Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также предупреждающие сигналы раздались в подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 4 августа предприняли безуспешную попытку атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Вражеская техника была уничтожена огнём из штатного вооружения российских кораблей.

C начала «наступления» Вооружённые силы Украины потеряли 25 немецких танков Leopard.

ВСУ за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении свыше 130 военнослужащих, американскую БМП Bradley и гаубицу Д-20.