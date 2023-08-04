Москва, 4 августа, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении свыше 130 военнослужащих, американскую БМП Bradley и гаубицу Д-20, сообщил 4 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области», — рассказал он.

По словам представителя российского военного ведомства, потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.

Также, отметил генерал, российские войска отразили атаку противника у села Работино в Запорожской области, так как ВСУ вновь предприняли здесь попытку наступательных действий.

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Кроме того, по данным Минобороны, российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы около населённого пункта Приютное в Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что ФСБ задержала в Запорожской области гражданина Украины, готовившего теракты. Ранее судимый 31-летний украинец прибыл в регион, чтобы по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины вести диверсионно-террористическую деятельность. Первым делом террорист намеревался убить начальника отдела полиции посёлка городского типа Кирилловки Юрия Балабина.