Москва, 4 августа, 2023, 15:33 — ИА Регнум. C начала «наступления» Вооружённые силы Украины потеряли 25 немецких танков Leopard, сообщили 4 августа в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что всего с начала «наступления» Киев потерял на линии боевого «соприкосновения более 1,8 тыс. танков и боевых бронированных машин.

«Из них 25 (танков) Leopard», — добавили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ потеряли с начала «наступления» семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

Как сообщало ИА Регнум, Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных.

Также за два месяца ВСУ лишились 4,9 тыс. единиц техники, среди которых 76 американских артсистем М-777, 84 самоходных артиллерийских установки из Польши, США, Франции и Германии, отметили в ведомстве.