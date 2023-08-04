Луганск, 4 августа, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и комплексы радиоэлектронной борьбы, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В населённый пункт Харьков отмечено прибытие партии средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы западного производства», — написал он в Telegram-канале.

Марочко добавил, что один из комплексов ранее уже выявлялся в зоне проведения спецоперации, речь идёт о TSQ-114 Trailblazer.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что украинские войска снизили активность сразу на трёх участках фронта — купянском, краснолиманском и частично донецком. Эксперт добавил, что стало меньше не только обстрелов, но и попыток контратак со стороны ВСУ.