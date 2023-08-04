Грозный, 4 августа, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова благодарственным письмом за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли жилищно-коммунального хозяйства страны. Об этом Кадыров написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, письмо передал полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка, прибывший в республику с рабочим визитом.

«Я выражаю искреннюю признательность главе государства за высокую оценку нашей деятельности», — добавил Кадыров.

Все достижения республики были бы невозможны без внимания и личной поддержки Владимира Путина и федерального правительства, заключил глава Чечни.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, выйдя в прямой эфир в социальной сети, опроверг фейки о своей болезни и об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова.

27 июня Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале фотографию с президентом России Владимиром Путиным, пояснив, что провёл с главой государства встречу. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил данную информацию.