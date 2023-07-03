Грозный, 3 июля, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выйдя в прямой эфир в социальной сети, опроверг фейки о своей болезни и об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова («Единая Россия»).

Соцсети Адам Делимханов и глава Чечни Рамзан Кадыров

«Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить… Мы живём, потихоньку живём, хлеб жуём. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — заявил Кадыров.

На кадрах видно, что чеченский лидер и Делимханов пьют чай на кухне.

Ранее в Сети была опубликована информация, что Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, ещё сообщалось, что Делимханов мог получить ранения, а после будто бы исчез.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия») написал в своём Telegram-канале, что сплетники и болтуны, которые не имеют никаких дел, кроме пустой болтовни, никак не успокоятся. Он отметил, что видео записали именно для таких людей. На кадрах Кадыров и Делимханов сидят за столом. Депутат показал дату встречи на своем телефоне — 2 июля. Он пояснил, что сделал это, чтобы развеять все сомнения.

В середине июня появилась информация, что Адам Делимханов якобы погиб. Вместе с тем телеканал «Звезда» распространил информацию о том, что будто бы депутат жив, но ранен и находится под наблюдением медиков.

27 июня Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале фотографию с президентом России Владимиром Путиным, пояснив, что провёл с главой государства встречу. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил данную информацию.

Как отметил глава Чечни, президент очень уважительно относится к российским мусульманам и в конце встречи попросил его поздравить всех исповедующих ислам со священным праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам).