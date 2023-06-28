Москва, 28 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июня провёл встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом 28 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Telegram-канал Kadyrov_95 Рамзан Кадыров и Владимир Путин

«Да, была», — сказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Накануне Кадыров опубликовал в Telegram-канале фотографию с главой государства и сообщил, что встречался с Путиным.

Как отметил глава Чечни, президент очень уважительно относится к российским мусульманам и в конце встречи попросил его поздравить всех исповедующих ислам со священным праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский лидер поздравил представителей мусульманской общины России. Он указал, что этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости. Глава государства уточнил, что мусульманская община играет большую роль в жизни России, внося вклад в сохранение семейных ценностей и упрочнение межнационального и религиозного мира.