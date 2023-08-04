Вашингтон, 4 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Солдаты ВСУ видели, чем кончались предыдущие попытки ВСУ наступать, и не хотят идти в новые атаки, президенту Украины Владимир Зеленскому сообщают, что всё больше военных хочет попасть в российский плен, заявил 4 августа бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они видели, как их земляки погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они сами отказываются идти в наступление», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Руководители ВСУ докладывают Зеленскому, что солдаты, не желающие становиться пушечным мясом, всё чаще стремятся попасть в плен к российским войскам, чтобы выжить, добавил эксперт.

Ранее 4 августа в Министерстве обороны России сообщили, что с начала своего контрнаступления в июне 2023 года ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих, а также многие тысячи единиц техники, среди которых западные артиллерийские системы, самоходные артиллерийские установки, танки и боевые бронированные машины.

Попытки ВСУ провести контрнаступление не приносят никакого результата, отмечал ранее президент России Владимир Путин и руководители Минобороны. Украина несёт огромные потери как личного состава, так и техники, заявлял глава государства.

Украинские врачи заявляют об огромном количестве раненых при попытке контрнаступления военнослужащих ВСУ, сообщила 2 августа газета The New York Times. По её данным, на расположенные у линии боевого соприкосновения медицинские посты постоянно прибывают всё новые раненые.