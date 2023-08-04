Москва, 4 августа, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, а также закон, запрещающий призывникам выезд из России со дня направления повестки и до явки в военкомат. Соответствующие документы опубликованы 4 августа на официальном портале правовой информации.

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Законы вступают в силу с 1 января 2024 года.

Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остаётся неизменной — 18 лет.

Также закон запрещает призывникам выезжать из России со дня, когда повестка будет размещена в реестре вручения повесток. При этом уточняется, что запрет на выезд применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Он будет формироваться военкоматом в день направления гражданину повестки.

Решение об отмене этих ограничений будет формироваться в реестре воинского учёта в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день явки гражданина по повестке или подтверждения уважительных причин неявки.

Кроме того, получившим в электронном виде повестку гражданам будет направлено уведомление о том, что в случае неявки через 20 дней в военкомат в отношении них будут применены временные ограничительные меры. В частности, штраф до 30 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Госдума проголосовала за увеличение на три года верхней границы призывного возраста срочной службы — до 30 лет. Депутаты проголосовали за поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе».

На этом же заседании депутаты отклонили поправку о поэтапном увеличении нижней границы призывного возраста до 21 года и верхней — до 30 лет, которое предлагали ввести с 2024 года. Предлагалось в 2024 году установить призывной возраст от 19 до 28 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.