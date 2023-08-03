Москва, 3 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Российские военные отбили атаку противника в районе посёлка Урожайное в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 3 августа на брифинге.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Он подчеркнул, что атака ВСУ на южнодонецком направлении в районе Урожайного успешно отражена умелыми и профессиональными действиями российских подразделений.

Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике противника возле Угледара, Пречистовки, Макаровки и Старомайорского (ДНР). Украинские войска за минувшие сутки потеряли на этом направлении до 175 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа Конашенков проинформировал об отражении атаки ВСУ у населённого пункта Урожайное. Российские военные впервые уничтожили там украинскую самоходную гаубицу «Богдана». Киевский режим также потерял свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ Krab польского производства.