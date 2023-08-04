Шойгу осмотрел в зоне спецоперации захваченную шведскую БМП
Командующий группировкой «Центр» показал Шойгу трофейную шведскую БМП CV-90
Москва, 4 августа, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Шведскую боевую машину пехоты CV-90, захваченную в бою, осмотрел министр обороны России Сергей Шойгу на передовой в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили 4 августа в оборонном ведомстве.
Кадр из видео
Шойгу прибыл с проверкой в пункт управления группировки войск «Центр». Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев доложил министру о текущей обстановке, он также представил Шойгу одну трофейных единиц бронетехники — шведскую БМП CV-90.
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