Москва, 4 августа, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Шведскую боевую машину пехоты CV-90, захваченную в бою, осмотрел министр обороны России Сергей Шойгу на передовой в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили 4 августа в оборонном ведомстве.

Кадр из видео

Шойгу прибыл с проверкой в пункт управления группировки войск «Центр». Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев доложил министру о текущей обстановке, он также представил Шойгу одну трофейных единиц бронетехники — шведскую БМП CV-90.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824012" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Новость дополняется