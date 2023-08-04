Кызыл, 4 августа, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Жителю Кызыла предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Мужчина дважды бросил на пол новорождённого сына во время ссоры с женой, сообщила 4 августа пресс-служба управления СКР по Тыве.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, 2 августа в Кызыле в доме по улице Иркутской поссорились сожители, у которых недавно родился ребёнок. Мужчина схватил ребёнка и бросил на пол, но женщина успела его подхватить.

«Сразу после этого, продолжая свои преступные действия, обвиняемый выхватил ребёнка из рук матери и бросил его на пол», — говорится в сообщении.

Новорождённый получил тяжкие телесные повреждения и был незамедлительно госпитализирован. Младенец скончался в реанимационном отделении больницы в Кызыле утром 3 августа.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о помещении его под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ростовской области ранее судимого 37-летнего мужчину задержали за покушение на убийство грудного ребёнка. По данным СКР, он нанёс удары восьмимесячному сыну своей сожительницы, будучи пьяным. Жизнь ребёнка спасли врачи.

В Челябинске 38-летний мужчина без определённого места жительства выбросил новорождённого младенца в мусорный контейнер. Его вскоре задержали, было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ребёнка родила сожительница мужчины. Младенца в состоянии переохлаждения доставили в больницу.