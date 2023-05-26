Челябинск, 26 мая, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В Челябинске задержали сожителя женщины, новорождённого ребёнка которой обнаружили в мусорном контейнере. Об этом 26 мая сообщили в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Отмечается, что сотрудники полиции установили 39-летнюю мать и её 38-летнего сожителя. В настоящее время мужчина задержан.

По данным следствия, днём 26 мая в центре Челябинска в мусорном контейнере нашли новорождённого ребёнка, которого завернули в полиэтиленовый пакет. У доставленного в больницу младенца диагностировали переохлаждение и низкую массу тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в одном из мусорных контейнеров в центре Челябинска найден новорождённый ребёнок. Сотрудники правоохранительных органов установили личности родителей. Людей без определённого места жительства удалось найти в течение 30 минут после поступления сообщения об обнаружении ребёнка.