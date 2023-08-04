Москва, 4 августа, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Для истребителей Су-57 ВКС России разработали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие аналоги из США на пять-десять лет, написал журнал «Арсенал Отечества» со ссылкой на представителей компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел».

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

Авторы материала констатировали, что, в отличие от США, россияне разработали и испытали ракеты воздух — воздух пятого поколения в кратчайшие сроки. Уже началась стадия принятия их на вооружение.

Разработчики уверяют, что РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения Су-57.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости добавил, что в РВВ-МД2 впервые применили инерциальную систему управления, она позволяет управлять и стабилизировать ракету в автономном полёте.

Кроме того, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, с помощью которой экипаж с борта самолёта уточняет координаты цели, повышая вероятность поражения летательных аппаратов противника.

Также в новой версии ракеты применяется многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищённостью. Такая ракета способна поразить цели на всех ракурсах, то есть РВВ-МД2 запускается вперёд, разворачивается в воздухе и может поразить находящийся позади Су-57 борт противника.

Как сообщало ИА Регнум, в журнале Military Watch Magazine назвали характеристики российского Су-35 весьма конкурентоспособными по многим параметрам. В частности, истребитель имеет гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы. Также самолёт может сканировать цели за небольшой промежуток времени.

Это делает Су-35 гораздо более экономичным и практичным в эксплуатации, что даёт ВКС России сильный стимул приобретать их в значительном количестве для поэтапного отказа от приобретённых в советское время Су-27 и МиГ-29.