Берлин, 4 августа, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Национальное расследование диверсий на двух газопроводах «Северный поток», которое ведут германские власти, не больше чем фейк, используемый для того, чтобы никаких результатов не было. Об этом заявил «Известиям» член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Политик пояснил, что партия требует сотрудничества с российской стороной, но правительство ФРГ никак не реагирует.

«Атака на «Северные потоки» отвечает интересам эколого-идеологической коалиции, которая сейчас находится у власти. Теперь у неё есть козёл отпущения для их безумных планов поэтапного отказа от природного газа», — сказал Котре.

Как сообщало ИА Регнум, правительство ФРГ уже восемь месяцев «водит за нос» парламент и общественность в Германии по теме о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и немецкие власти не проявляют заинтересованности в расследовании подрывов этих объектов, заявил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

Заявление Германии, Дании, Швеции об информировании Москвы о расследованиях терактов на «Северных потоках» не соответствует действительности, сказала 18 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Эти страны не предоставляют никаких внятных ответов на многочисленные официальные обращения России с призывом поделиться релевантной информацией.