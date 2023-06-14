Берлин, 14 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Обвинения со стороны ряда политиков, включая канцлера Германии Олафа Шольца, в том, что Россия якобы виновна в подрыве Каховской ГЭС, являются либо дилетантизмом, либо умышленным дезинформированием населения, заявил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт 14 июня на дебатах в немецком парламенте, посвященных ситуации вокруг разрушенной станции.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Он отметил, что правительство ФРГ уже восемь месяцев «водит за нос» парламент и общественность в Германии по теме о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и немецкие власти не проявляют заинтересованности в расследовании подрывов этих объектов.

Шмидт указал, что в случае с разрушением Каховской гидроэлектростанции Шольц повёл себя совершено иначе, сразу обвинив в ситуации Россию. Парламентарий напомнил, что, кроме канцлера ФРГ, такие же поспешные заявления позволили себе министр обороны Германии Борис Писториус и глава МИД страны Анналена Бербок.

Депутат также привёл слова руководителя комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, обвинившей Россию в совершении «ужаснейшого военного преступления» в случае с Каховской ГЭС. По мнению Шмидта, эти слова такие же опрометчивые, как и высказывание, которое Штрак-Циммерманн допустила в ноябре 2022 года.

Тогда она заявила, что Россия якобы обстреляла территорию Польшу. Впоследствии выяснилось, что за ударом стояла Украина. Шмидт обвинил всех названых им политиков в том, что они вредят интересам Германии и немецкого народа. Депутат потребовал, чтобы они извинились за свои слова или представили доказательства сказанного.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли критический удар по Каховской ГЭС, в результате чего в Херсонской области началось наводнение из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища. Разрушение плотины привело к затоплению более чем 30 населённых пунктов.

В свою очередь Олаф Шольц обвинил в разрушении ГЭС Россию и назвал это событие новым измерением в украинском конфликте. 13 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение Каховской ГЭС противоречило интересам России, а Вооружённые силы Украины длительное время обстреливали ГЭС с помощью ракет и хотели уничтожить объект.

Кроме того, он указал на то, что наводнение нанесло ущерб российским территориям.