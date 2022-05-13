Село Хороль, Приморский край, 13 мая, 2022, 04:57 — ИА Регнум. В Хорольском районе утром 13 мая произошёл обвал полосы движения моста на 38 км автодороги «Михайловка — Турий Рог». Надзорные ведомства начали проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд закрыт

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Предварительно установлено, что причиной обрушения стала просадка двух опорных свай конструкции.

Проезд по мосту автотранспорта ограничили.

Объезд аварийного участка организован по дорогам «Вознесенка — Дальзаводское — Григорьевка» и «Благодатное — Ярославский».

Расследование продолжается.

Министерство ГО и ЧС Приморья заявил, что предположительной причиной произошедшего стал проезд большегруза с превышением разрешенной максимальной массы.

Это уже четвертый мост, который рухнул с начала года.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку по факту обрушения 20 апреля в городе моста.