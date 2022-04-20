Спасск-Дальний, Приморский край, 20 апреля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку по факту обрушения 20 апреля в городе моста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Приморья.

Прокуратура Приморья Рухнувший мост

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Установлено, что мостовой переход рухнул около 11:00 по местному времени.

Для установления всех обстоятельств и координации работы на место выехал прокурор города Валерий Бакаев. Предварительно причиной обрушения стал проезд грузового автомобиля массой, превышающей установленное ограничение в 20 тонн. Пострадавших нет.

Глава Спасска Олег Митрофанов, который находится на месте сообщил, что по сооружению проехал 60-тонный грузовик при ограничительном знаке в 20 тонн.

Движение по мосту перекрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, в Спасске-Дальнем 20 апреля рухнул мост на улице Мельничная через реку Кулешовка.