Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Запрос консульской помощи от гражданина России и США Ильи Лихтенштейна не поступал в российское диппредставительство в американском городе Нью-Йорке после задержания по делу о кибервзломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба генконсульства РФ в Нью-Йорке.

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В консульстве подтвердили получение через посольство РФ в Вашингтоне уведомления от американских властей о задержании гражданина Лихтенштейна. Уточняется, что за консульской помощью он не обращался. Ситуация находится на контроле у российского диппредставительства, в случае необходимости российские дипломаты готовы оказать помощь.

Напомним, Лихтенштейн и его супруга, гражданка США Хизер Морган, были задержаны в качестве обвиняемых по делу о краже $4,5 млрд в результате хакерской атаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Суд Южного округа Нью-Йорка принял решение об освобождении обвиняемых под залог, однако суд столичного округа Колумбия, после передачи дела ему, отменил данное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании супружеской пары, укравшей в результате кибератаки биткоины на сумму более $3,6 млрд.