ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Курской области
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Елизаветовка со стороны ВСУ
Глушковский район, Курская область, 1 августа, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области обстреляли украинские войска. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 1 августа в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в селе повреждены два домовладения и один автомобиль. Власти помогут собственникам устранить последствия обстрела.
«Насчитали десять прилётов», — уточнил Старовойт.
Как сообщало ИА Регнум, приграничные районы Курской области, включая Глушковский, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.
31 июля ВСУ обстреляли в этом районе посёлки Краснооктябрьский и Тёткино. Первый в результате был обесточен, во втором получили повреждения несколько домов.