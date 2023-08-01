Глушковский район, Курская область, 1 августа, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области обстреляли украинские войска. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 1 августа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в селе повреждены два домовладения и один автомобиль. Власти помогут собственникам устранить последствия обстрела.

«Насчитали десять прилётов», — уточнил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, приграничные районы Курской области, включая Глушковский, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.

31 июля ВСУ обстреляли в этом районе посёлки Краснооктябрьский и Тёткино. Первый в результате был обесточен, во втором получили повреждения несколько домов.