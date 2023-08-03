Москва, 3 августа, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Московский городской суд на заседании 3 августа оставил в силе приговор бывшему главе управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко по делу о получении взяток.

Максим Блинов/РИА Новости Дмитрий Захарченко

Оставлены без изменения и решения суда в отношении лиц, признанных подельниками Захарченко и осуждённых на разные сроки в рамках того же уголовного дела — Виктора Белевцова и Василия Критинина. Производство по делу в отношении ещё одного осуждённого, Валерия Маркелова, было прекращено в связи с его смертью.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Бывший глава управления был приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Кроме того, Захарченко лишили права занимать должности на государственной службе в течение еще девяти лет.

Захарченко был задержан, а затем арестован в начале сентября 2016 года и обвинён в коррупции и злоупотреблении полномочиями. У него и членов его семьи обнаружено 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, 500 г золота, драгоценности, валюта на общую сумму около 8,5 млрд рублей.

В декабре 2022 года прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым требованием изъять у Захарченко и его родственников имущество на 50 млн рублей. Поскольку Захарченко был уличён в коррупции, то его доходы, которые не получается подтвердить, являются незаконными, пояснили в надзорном ведомстве