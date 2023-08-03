Нью-Дели, 3 августа, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Индия не возражает против расширения БРИКС, другие заявления об этом являются неправдой. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на еженедельном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, критериев, стандартов и процедур для процесса расширения БРИКС на основе всесторонних консультаций и консенсуса.

Багчи отметил, что Индия подходит к этому непредвзято и с позитивным настроем.

«Мы видели некоторые необоснованные домыслы, и вы также упомянули некоторые из них о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Бразилия и Индия против предложения Китая о быстром расширении объединения БРИКС и намерены использовать предстоящий саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных государств со статусом наблюдателя.

По информации издания, Индия выступает за создание строгих планов по поводу того, как и когда в состав БРИКС смогут войти другие государства. Бразильские власти, в свою очередь, против расширения БРИКС, так как опасаются, что объединение может стать противовесом США и ЕС.

3 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС является предметом дискуссий. В той или иной форме, подчеркнул представитель Кремля, расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. Тем более, отметил он, речь идёт о странах, с которыми у России осуществляется достаточно конструктивное взаимодействие в самых различных областях.