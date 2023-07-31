Луганск, 31 июля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Военнослужащие «Западной» группировки войск продолжили наступательные действия около населённого пункта Куземовка ЛНР и заняли более выгодные позиции. Об этом 31 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валентин Спринчак/ТАСС

По его данным, на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, которые были поддержаны артиллерийским огнём и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия около населённого пункта Куземовка ЛНР, они заняли более выгодные позиции.

Он также отметил, что в ходе ведения активной обороны российские военнослужащие успешно отразили атаку противника около населённого пункта Новоселовское ЛНР. Помимо этого, они нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ около населённых пунктов Красное Первое, Берестовое и Двуречная Харьковской области. В результате потери противника составили свыше 45-ти военнослужащих ВСУ, также были уничтожены два пикапа, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям российских военнослужащих продвижения ВСУ не допущено. По его словам, командование украинской армии отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено, уточнил он.