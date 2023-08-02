Донецк, 2 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. На донецком направлении подразделения Южной группировки войск совместно с авиацией и артиллерией успешно отразили 12 атак ВСУ. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, атаки ВСУ были отражены около населённых пунктов Спорное, Берестовое, Северное, Марьинка, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что помимо этого, подразделениям ВСУ было нанесено поражение около населённых пунктов Часов Яр, Красногоровка, Белая Гора, Дзержинск и Курдюмовка ДНР.

В пресс-службе уточнили, что около города Славянска ДНР был уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман».

«Потери противника составили до 295 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также были ликвидированы три боевые бронированные машины, два танка, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, одна Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки потери ВСУ на донецком направлении составили более 345 военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе танк и шесть боевых машин пехоты.

Также в Минобороны сообщили об отражении восьми атак противника на данном направлении в течение минувших суток и нанесении огневого поражения нескольким подразделениям ВСУ.

Атаки противника были отражены в районах Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево (ДНР). Поражение подразделениям ВСУ было нанесено в районах Северска, Предтечино, Сухой Балки, Ласточкино и Георгиевки (ДНР). В районе Новгородского (ДНР) были уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.