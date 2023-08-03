Варшава, 3 августа, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Принятие Варшавой политики пробандеровской Украины угрожает существованию Польши, заявил обозреватель Myśl Polska Адам Смех.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Журналист считает, что правящая партия в Польше загнала себя в угол.

«Она связала себе руки бессмысленными официальными заявлениями о безальтернативности политики поддержки антироссийской Украины. Согласие на необандеровскую Украину — смертельная угроза и поражение для Польши», — написал Адам Смех.

Автор признал, что власти Польши живут в «политической шизофрении», поддерживая киевский режим игнорируя национальные интересы. Кроме того, руководство страны движется за «мечтой победить Россию и разбить её на несколько марионеточных государств».

Эксперт также напомнил, что становится с теми, кто не поддерживает проукраинскую позицию — их преследуют, отстраняют от работы.

Как сообщало ИА Регнум, вызов посла Польши в МИД Украины — наглость со стороны Киева, которая не должна остаться без ответа, заявил 2 августа генеральный секретарь правящей польской партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский.

Дипломатический конфликт между Варшавой и Киевом начался с высказываний представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача, который заявил, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту значительную поддержку, которую Киев получает от Варшавы.

1 августа в МИД Украины был вызван посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. В ходе этого визита послу было заявлено, что слова Пшидача не соответствуют действительности, неприемлемы и противоречат «украинско-польской дружбе», рассказали в МИД Украины.

Вечером 1 августа посол Украины в Польше Василий Зварич был тоже вызван в польский МИД. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позднее отметил, что считает действия Киева недопустимыми в свете поддержки, которую Варшава оказывает «союзнику». Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа призвал воздержаться от дальнейшего развития конфликта.