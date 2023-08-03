Авдеевка, ДНР, 3 августа, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Российские военные атакуют Авдеевку с трёх сторон, также как при освобождении Артёмовска, рассказал РИА Новости советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

«На авдеевском направлении мы наступаем с трёх сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счёту, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артёмовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населённый пункт, а потом уже выгнали противника прочь», — сказал Гагин.

По его словам, противник истощён, несмотря на серьёзный укрепрайон и эшелонированную оборону ВСУ в Авдеевке. В последнее время украинцы предпринимают не такие регулярные, конвейерные попытки атаковать, это около пяти атак на позиции ВС России в сутки. Их интенсивность меньше, чем она была буквально месяц назад, добавил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, один из командиров группировки «Юг» на авдеевском направлении с позывным Спартанец заявил, что ВСУ перестали использовать бронетехнику на авдеевском направлении из-за российских дронов-камикадзе. Также, по его словам, украинские военные сменили тактику. Теперь ВСУ отправляют в атаку малые группы пехоты по пять человек в каждой, стараются наступать волнами по лесополосе. Все атаки противника отслеживаются, российские военные поражают украинских боевиков ещё на подступах.