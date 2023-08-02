Ниамей, 2 августа, 2023, 06:03 — ИА Регнум. В Нигере вновь открыли границы с Алжиром, Ливией, Мали, Чадом и Буркина-Фасо. Власти закрывали их после государственного переворота, сообщило Agence France-Presse.

usaraf.army.mil Солдаты армии Нигера

«Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня», — ссылается издание на одного из представителей военных, не уточняя при этом его имя и должность.

Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство против Нигера будет равнозначно объявлению войны. Власти Буркина-Фасо и Мали выразили готовность выйти из экономического сообщества стран Западной Африки в случае военной интервенции против Нигера.

Как сообщало ИА Регнум, в Нигере 26 июля произошла попытка госпереворота. Президента страны Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия. В офисе главы государства сообщили, что отдельные охранники начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооружённых сил и Национальной гвардии.

Представители захвативших власть в Нигере военных выступили по национальному телевидению с обращением. В нём они заявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума от поста главы государства, а также о закрытии границ страны и приостановке работы всех учреждений Нигера. Кроме того, они предупредили о нежелательности любого иностранного вмешательства. В стране объявили общенациональный комендантский час. Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к зданию телевещателя.