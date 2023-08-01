Луганск, 1 августа, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Большое количество трофейного оружия, поставленного Киеву странами Запада, захватили российские военные на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 1 августа в своём Telegram-канале.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — написал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Он отметил, что все военные трофеи тщательно проверяют и изучают, документируют и отправляют на склады. Комиссия по вооружению и военной технике (ВВТ) определит, как поступить с ними дальше.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Минобороны РФ проинформировало о продолжении наступления на купянском направлении. Военнослужащие группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Куземовка. Они отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике противника.

Ранее Россия направила ноту странам НАТО из-за военных поставок киевскому режиму. В МИД заявили, что страны альянса «играют с огнём», снабжая Киев вооружениями. Накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект, подчёркивали в Кремле. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО — прямые участники конфликта на Украине, так как они не только поставляют оружие, но и готовят кадры для киевского режима на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.