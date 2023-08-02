Оттава, 2 августа, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо расстаётся со своей женой Софи Грегуар-Трюдо после 18-летнего брака. Об этом политик написал в своём Twitter.

Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо

«Софи и я хотим сообщить, что после ряда важных и тяжёлых разговоров мы приняли решение расстаться», — отметил Трюдо.

По словам канадского премьера, они с Софи остаются родными людьми и будут сохранять любовь и уважение к друг другу.

В офисе Трюдо подтвердили, что пара официально подписала соглашение о раздельном проживании. В Канаде такое решение формально не является разводом. Основанием для окончательного развода может стать раздельное проживание супругов в течение года.

Чета Трюдо поженилась в 2005 году. Пара воспитывает троих детей в возрасте 9, 14 и 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, жена футболиста Павла Погребняка блогер Мария Погребняк подала на развод после 17 лет совместной жизни. У супругов трое сыновей, они познакомились ещё подростками. В 2006 году пара сыграла скромную свадьбу и обвенчалась в Томске, а в 2014 году — устроила пышное торжество.