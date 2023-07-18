Москва, 18 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Жена футболиста Павла Погребняка, блогер Мария Погребняк подала на развод. Сообщение об этом опубликовано на сайте Пресненского районного суда Москвы.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Заявление зарегистрировано 14 июля, блогер указала в нём девичью фамилию — Шаталова. Семейным парам оставляют время на возможное примирение, дата предстоящего судебного заседания не указана.

«Истец: Шаталова М. А. Ответчик: Погребняк П. В.», — говорится в сообщении.

У Марии и Павла трое сыновей, они познакомились ещё подростками и прожили вместе 17 лет. В 2006 году пара сыграла скромную свадьбу и обвенчалась в Томске, а в 2014 году — устроила пышное торжество.

Весной текущего года в СМИ появились сообщения о разладе в семье. Отмечалось, что Мария с детьми осталась жить в загородном доме, а Павел, собрав вещи, уехал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в одном из YouTube-шоу Мария Погребняк рассказала, что носит кольцо за 110 млн рублей, подаренное мужем. С такой драгоценностью она не боится спускаться в метро, так как, по её словам, всё равно никто не поверит, что кольцо украшено настоящим бриллиантом.