Вашингтон, 2 августа, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Вооружённый человек проник в офис Сената США, который находится рядом с конгрессом. Полученное по телефону соответствующее сообщение проверяет полиция Капитолия.

Иван Шилов ИА Регнум

«Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах», — говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.

Отмечается, что информация о вооружённом человеке поступила по номеру службы спасения 911. Вокруг здания и внутри проводятся обыски, заключила полиция.

Как сообщало ИА Регнум, полиция в США прервала исполнение американского гимна детским хором в стенах Капитолия, пояснив, что пение может «кого-то обидеть». При этом кого конкретно и чем может обидеть исполнение детским хором национального гимна, правоохранители не уточнили. Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти назвал действия стражей порядка «недопустимыми».

В Нью-Йорке в результате стрельбы, устроенной 21-летним мужчиной на скутере, один человек погиб, трое пострадали. Погибшим оказался 87-летний местный житель. По данным полиции, действия нападавшего были случайными.