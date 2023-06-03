Вашингтон, 3 июня, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Исполнение американского гимна детским хором в стенах Капитолия прервала полиция в США, пояснив, что пение может «кого-то обидеть». Об этом 3 июня сообщила член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин в своём Twitter.

(сс) Tim Evanson Капитолий

«Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии и был остановлен полицией Капитолия», — уточнила Тейлор-Грин.

Политик пояснила, что сотрудники полиции разъяснили детям и их руководителю своё требование тем, что исполнение гимна США может «кого-то обидеть», либо «создать проблемы». Кого конкретно и чем может обидеть исполнение детским хором национального гимна, правоохранители не уточнили.

В свою очередь, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти подтвердил информацию о прерванном полицейскими выступлении детского хора в Капитолии, и назвал действия стражей порядка «недопустимыми».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 63-летнего бывшего пожарного, сидевшего в кресле Нэнси Пелоси во время беспорядков в Конгрессе в январе 2021 года осудили на 4,5 года лишения свободы.