* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 августа, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера, лидера организации «Гражданское общество» Михаила Светова (признан в России иноагентом), его обвиняют в реабилитации нацизма, передаёт 2 августа ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

Илья Питалев/РИА Новости Михаил Светов

«В отношении Светова СК возбудил дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщил собеседник агентства.

В ходе одного из эфиров в своём канале Светов исполнил популярную среди украинских нацистов песню про Бандеру, сообщил в свою очередь источник РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года представители общественного движения «Зов народа» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с призывом проверить латвийскую певицу Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма. Заявление певицы, поддержавшей решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю, оскорбительно по отношению к исторической памяти и героям Великой Отечественной войны, отметили общественники.

В марте 2023 года Следственный комитет возбудил в отношении неустановленных сотрудников «Мемориала» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) дело о реабилитации нацизма. Основанием для возбуждения дела стали подозрения, что «Мемориал» включал в списки репрессированных лиц людей, сотрудничавших с нацистами в годы Великой Отечественной войны.