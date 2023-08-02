Москва, 2 августа, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Владимир Винокур во время вручения государственных наград в Кремле спародировал президента США Джо Байдена.

Кадр из видео Народный артист Владимир Винокур

Президент России Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) Владимиру Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали сегодня. Спасибо вам огромное, живите долго», — заявил Винокур, обращаясь к Владимиру Путину.

Свои слова артист сопроводил пародией на президента США Джо Байдена, показав, как последний ранее здоровался с воздухом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3823663" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Винокур поблагодарил Владимира Путина за награждение орденом «За заслуги перед отечеством» I степени

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден в завершение своей речи в американском городе Сиэтле (штат Вашингтон) попытался поприветствовать кого-то невидимого. Трансляцию выступления вели ведущие телеканалы страны. Глава Белого дома говорил о предлагаемых его администрацией реформах. В конце речи он попрощался со зрителями, повернулся и протянул руки в сторону, где никого не было, попутно сказав что-то.

Владимир Путин 2 августа вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Среди награждённых — военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции. Он поблагодарил героев спецоперации, награждённых госнаградами, за преданную службу стране.