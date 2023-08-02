Винокур спародировал Байдена в ходе вручения госнаград в Кремле
Москва, 2 августа, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Владимир Винокур во время вручения государственных наград в Кремле спародировал президента США Джо Байдена.
Президент России Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) Владимиру Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали сегодня. Спасибо вам огромное, живите долго», — заявил Винокур, обращаясь к Владимиру Путину.
Свои слова артист сопроводил пародией на президента США Джо Байдена, показав, как последний ранее здоровался с воздухом.
Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден в завершение своей речи в американском городе Сиэтле (штат Вашингтон) попытался поприветствовать кого-то невидимого. Трансляцию выступления вели ведущие телеканалы страны. Глава Белого дома говорил о предлагаемых его администрацией реформах. В конце речи он попрощался со зрителями, повернулся и протянул руки в сторону, где никого не было, попутно сказав что-то.
Владимир Путин 2 августа вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Среди награждённых — военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции. Он поблагодарил героев спецоперации, награждённых госнаградами, за преданную службу стране.