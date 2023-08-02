Москва, 2 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил героев спецоперации (СВО), награждённых госнаградами, за преданную службу стране.

Сергей Карпухин/ТАСС Владимир Путин

Глава государства 2 августа вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Среди награждённых — военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции.

Президент, говоря о погибших участниках СВО, награждённых званием Героя России, отметил, что они ушли как герои, не дрогнув и не отступив.

Звание Героя России посмертно было присвоено гвардии капитану Роману Воробьёву и полковнику Денису Иванову. Их награды Путин передал вдовам военнослужащих.

Воробьёв еще в 2014 году присоединился к батальону «Сомали», воевал под позывным Воробей, дослужившись до командира 1-й штурмовой роты батальона. Он погиб 9 июня 2023 года, выполняя штурмовую работу.

Иванов, носивший позывной Ташкент, был героем Луганской Народной Республики (ЛНР). Под его командованием бойцы 123-й бригады самоотверженно шли в бой и одерживали победы в самых ожесточенных сражениях — брали Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, а после стойко обороняли рубежи Луганщины. Он погиб 17 июля.

Помимо этого, российский лидер вручил Звёзды Героев Российской Федерации младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву, подполковнику Иреку Магасумову, капитану Жумагельды Нурахметову.

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Звезды Героев из рук президента также получили младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков.

Путин наградил орденом Мужества старшего лейтенанта Инала Гериева, заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина, а также майора Сергея Кулагина, полковника Дмитрия Макарова, капитана Эльдара Сайфутдинова, прокурора ЛНР Глеба Михайлова, старшину Валерия Хертухева. Ту же награду получил старший лейтенант Шахин Рафик оглы Шарифзада.

Путин наградил Орденом Мужества и военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову. В январе во время выполнения редакционного задания она попала под обстрел в Соледаре в ДНР, получив серьёзное ранение. Корреспондента эвакуировали в госпиталь в Первомайске, где она была прооперирована. После этого военкора доставили в Москву.

Президент также отметил медалью «За отвагу» рядового Дмитрия Фирсина и прапорщика Дениса Хайло, медалью «За храбрость» II степени подполковника полиции Тимура Мирзоходжаева и полковника полиции Виктора Прядкина.

Как передавало ИА Регнум, в июне высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили героизм и мужество при выполнении задач спецоперации, вручил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее президент России заявил, что неудачи контрнаступления ВСУ связаны с мужеством военнослужащих Вооруженных сил России, качеством российских вооружений и организацией командования. Он также отметил, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач.