Москва, 2 августа, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки успешно отразили 12 атак ВСУ на донецком направлении, сообщили 2 августа в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Так, атаки противника были отражены в районах населённых пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Также было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах населённых пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Вооружённые силы России отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Атаки противника были отражены в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево Донецкой Народной Республики.