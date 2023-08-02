Москва, 2 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Родившийся в США хоккеист Бреннан Менелл заявил, что ему интересно было бы сыграть за сборную России. Об этом сообщил ТАСС.

Сергей Савостьянов/ТАСС Хоккеист Бреннан Менелл

В апреле хоккеист подписал новый контракт с московским «Динамо» сроком на три года, а 1 августа он получил российский паспорт.

«Мне интересно сыграть за сборную России», — заявил он журналистам, напомнив, что сейчас команда не может выступать на чемпионатах мира.

По словам хоккеиста, если его пригласят в сборную России на Кубок Первого канала или какие-то другие турниры, то он будет играть.

«Но для этого мне надо хорошо проявлять себя в «Динамо», — пояснил он, отметив, что в России очень много качественных хоккеистов, поэтому ему будет не просто попасть в сборную.

Он добавил, что ему нравится Россия и он открыт для выступлений за сборную.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Бреннану Менеллу российского гражданства. В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.

Менелл выступает за московское «Динамо» в сезоне 2022/23. Он набрал 24 очка в 44 матчах. Также в КХЛ он выступал за минское «Динамо» в сезоне 2020/21.

В мае стало известно, что бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид хотела бы подать заявление о получении гражданства России. Она выразила надежду на то, что будет в безопасности в России, и поблагодарила друзей, которые здесь её приняли. Рид известна тем, что обвинила Байдена в сексуальном насилии.