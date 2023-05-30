Вашингтон, 30 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Тара Рид, бывшая помощница президента США Джо Байдена, заявила, что хотела бы подать заявление о получении гражданства России. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

Кадр из видео с канала: Дежурный по Нью — Йорку Тара Рид, помощница Байдена.

«Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента Владимира Путина предоставить мне это гражданство», — сказала Рид.

Бывшая помощница Байдена заявила, что получить российский паспорт ей возможно поможет депутат Госдумы Мария Бутина. Депутат пообещала обсудить этот вопрос на заседании комитета по международным делам.

Она также выразила надежду, что будет в безопасности в России, и поблагодарила друзей, которые здесь её приняли.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2020 года бывшая соседка Тары Рид, женщины, которая обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии, рассказала, что говорила ей о предполагаемом нападении в середине 1990-х. Заявление соседки Линды Лакасс стало первым записанным подтверждением обвинения Рид. Женщина рассказала, что несколько лет назад, когда Рид работала в Вашингтоне, Байден физически домогался до неё. При этом кампания Байдена опровергла утверждение Рид о домогательствах в 1993 году, когда она была помощником в сенатском кабинете Байдена.