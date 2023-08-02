Анкара, 2 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о визите российского лидера в Анкару, сообщили 2 августа в канцелярии турецкого лидера.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка в конце июля Путин сообщил, что собирается обговорить детали личной встречи с турецким лидером. «Мы договаривались о том, что мы увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу — посмотрим»,— сказал российский лидер, не уточнив других деталей предстоящей встречи.