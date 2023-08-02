Москва, 2 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Пока не понятно, позволит ли график президента России Владимира Путина принять участие в Московской конференции по международной безопасности, сообщил 2 августа на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Пока не понятно, позволит ли график президенту там побывать», — сказал он, пообещав сообщить, если Путин сможет очно выступить на форуме.

В любом случае, добавил представитель Кремля, предусмотрено видеообращение президента к участникам конференции, которое тоже будет содержательным.

Песков также сообщил, что у президента обширный рабочий график, много встреч и совещаний непубличного характера. Так, сейчас российский лидер проводит телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, Путин, по словам его пресс-секретаря, 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле, а также в режиме видеоконференции обсудит с членами правительства развитие пунктов пропуска через российскую границу.