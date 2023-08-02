Вашингтон, 2 августа, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Власти Украины намеревались провести быстрое контрнаступление, но вместо этого ВСУ оказались вовлечены в войну на истощение, в которой они проигрывают, заявил 2 августа в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер.

РИА Новости

«Украина вовлечена в войну с Россией на истощение. И в этой войне она каждый день ослабевает, а (Россия — ред.) становится сильнее», — сказал он.

Власти Украины рассчитывали на значительный и быстрый успех контрнаступления, но более чем за месяц не могли прорвать даже первую линию обороны российских войск и потеряли при этом треть поставленного Западом оружия и многие тысячи солдат, которых некому заменить, добавил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что власти США начали делать заявления о своём желании добиться перемирия на Украине, но за этим желанием стоит лишь намерение получить время на перевооружение ВСУ для продолжения войны, поскольку сейчас Украина очевидно проигрывает войну.

ВСУ не достигают никаких результатов в своём контрнаступлении, теряя при этом огромное число военнослужащих убитыми и ранеными, а также значительные объёмы военной техники, поставляемой Западом, отмечали ранее президент России Владимир Путин и руководители Министерства обороны РФ.

В июле 2023 года ВСУ потеряли более 20 тысяч солдат убитыми и ранеными, а благодаря профессиональным и самоотверженным действиям российских военнослужащих никакого продвижения ВСУ достичь не смогли, отмечал ранее министр обороны России Сергей Шойгу.