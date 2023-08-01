Вашингтон, 1 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Власти США начали делать заявления о своём желании добиться перемирия на Украине, но за этим желанием стоит намерение получить время на перевооружение ВСУ для продолжения войны, заявил 1 августа в интервью YouTube-каналу London Real бывший советник ЦРУ Джим Рикардс.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это (прекращение боевых действий — ред.) предоставит возможность отдохнуть и перевооружить украинскую армию», — сказал Рикардс.

Россия, по его мнению, в перемирии не нуждается и на него не согласится, поскольку очевидно, что контрнаступление ВСУ не удалось и что Россия одерживает победу.

В Кремле и МИД России ранее отмечали, что военные действия могут быть завершены при том условии, что цели спецоперации будут выполнены, а также при условии признания Киевом новых территориальных реалий, то есть возвращения в 2022 году четырёх регионов в состав России.

Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, это сделали именно власти Украины и их западные кураторы, отмечал ранее президент России Владимир Путин. На встрече с лидерами нескольких африканских государств летом 2023 года он показал договор, уже подписанный представителями Киева весной 2022 года, от которого Украина позднее отказалась.

Власти Украины, в свою очередь, отвергают возможность проведения мирных переговоров до «возвращения» Украины к границам 1991 года (с Крымом). Также ими выдвигается и ряд иных условий. Спецоперация России будет продолжаться до полного достижения всех её целей, отмечали ранее в Кремле и МИД.