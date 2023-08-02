Москва, 2 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Штраф в размере 10 тыс. рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму осенью, сообщил сенатор Артём Шейкин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Речь идёт о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Его дополнят статьёй «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».

«Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — цитирует документ РИА Новости.

Автор документа Артём Шейкин рассказал, что намерен внести его на рассмотрение Госдумы «в осеннюю сессию».

Кроме того, предложено наказывать штрафом в размере 10 тыс. рублей водителей велосипедов и электросамокатов, которые не выполнят требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщало ИА Регнум, в России также могут появиться штрафы за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).