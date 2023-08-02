Москва, 2 августа, 2023, 08:13 — ИА Регнум. За превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут назначать штрафы до 5 тыс. рублей. Сенатор Артём Шейкин подготовил соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины на самокатах

Как пояснил инициатор, пользователи средств индивидуальной мобильности зачастую не соблюдают правила дорожного движения, не несут ответственности за нарушения.

Шейкин также сказал, что намерен внести законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью.

Как сообщало ИА Регнум, в России за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 1043 ДТП с участием СИМ. Это на 181,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате аварий с участием велосипедов и самокатов пострадали 1082 человека, включая 432 ребёнка в возрасте младше 16 лет. Этот показатель на 183,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Погибли 12 человек, включая одного ребёнка.

Тринадцатилетняя девочка попала в больницу после наезда 24-летнего курьера службы доставки на электровелосипеде в Москве.