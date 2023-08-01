Ясиноватая, ДНР, 1 августа, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Два мирных жителя погибли и ещё двое получили ранения при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 1 августа глава администрации города Дмитрий Шевченко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очередной варварский обстрел Ясиноватой унёс жизни двух мирных граждан (мужчины). Ранения получили еще два человека», — написал Шевченко.

Ранее глава администрации Макеевки Владислав Ключаров заявил, что ВСУ обстреляли пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая в ДНР с применением кассетных боеприпасов. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ применяют в ходе боевых действий кассетные снаряды. Это подтвердил 20 июля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, такие боеприпасы доставлены из США, Киев применяет их «эффективно и приемлемым образом».