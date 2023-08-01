Вашингтон, 2 августа, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Вашингтон может объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи киевской армии в начале следующей недели. Об этом пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Министерство обороны ожидает, что ещё один транш будет объявлен уже в начале следующей недели», — сообщила газета.

Последний транш Украине от США составил 400 млн долларов на вооружение.

Как сообщало ИА Регнум, поставка Украине 10-12 даже не самых современных ракетных комплексов Patriot обошлась бы Западу в десятки миллиардов долларов, а он на такие траты никогда не пойдёт. Об этом заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Соединённые Штаты заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллимитровых снарядов ВСУ. Вашингтон также ведёт переговоры о поставке вооружения Киеву с Японией.