Вашингтон, 1 августа, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллимитровых снарядов Киеву, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон также ведёт переговоры о поставке вооружения Киеву с Японией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что хвалёная американская военная техника сгорела в ходе боёв на Украине и не помогла ВСУ достичь намеченных целей контрнаступления.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные на купянском и краснолиманском направлениях захватили большое количество трофейного оружия, поставленного Киеву странами Запада.